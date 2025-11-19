Caminhando para a reta final dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, em que a previsão é a de convocar os considerados “nomes centrais” ligados à Prefeitura e à empresa de limpeza urbana para as últimas oitivas, o presidente do colegiado, vereador Welton Lemos (SD), modulou o discurso e passou a defender, nesta terça-feira (18), que “não vê necessidade” de depoimento o ex-secretário de Infraestrutura Denes Pereira, nome apontado por integrantes do colegiado ao longo das últimas reuniões por ter sido responsável pela assinatura do contrato com o consórcio, em março de 2024.\n“Até o presente momento, eu não tenho visto, no colegiado, a necessidade de ouvi-lo. Tudo que nós já ouvimos aqui já tem embasamento técnico para fazer um relatório de acordo com aquilo que a gente acredita que precisa. Mas se houver daqui para frente mais essa necessidade, nós o convocaremos. Estamos subindo a pirâmide, vindo lá da base”, disse Lemos em entrevista coletiva nesta terça-feira (18).