Presidente do TCE-GO, Helder Valin (Wesley Costa / O Popular)\nO presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), o conselheiro Helder Valin, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em Goiânia, após sofrer um acidente doméstico. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (1º) pela assessoria da presidência.\nConforme o comunicado, no momento ele está estável e com sinais vitais regulares. Acrescentou que a equipe médica aguarda a evolução do quadro de saúde para que ele possa ser transferido para o quarto.\nO POPULAR solicitou ao hospital mais informações sobre o estado de saúde do presidente, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria. A reportagem não conseguiu detalhes de como foi esse acidente.\nValin foi empossado ao cargo da presidência em dezembro de 2024 para o biênio que encerra em 2026.