O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Leandro Crispim, acatou recurso do governo de Goiás e derrubou nesta terça-feira (23) liminar que suspendeu a ampliação do programa IA Contra o Crime, em contrato de R$ 304,8 milhões. Crispim justificou que a suspensão representa “risco concreto de grave lesão à ordem administrativa e à segurança pública”.\nA Procuradoria-Geral do Estado (PGE) havia protocolado o recurso na última sexta-feira (19), quando alegou “risco iminente à política pública de segurança (paralisação de sistema que auxiliou na resolução de aproximadamente 1,3 mil casos em um ano) e dano à ordem administrativa e à economia públicas (suspensão de contrato presumidamente legítimo e imposição de multa)”.\nNo dia 17, o juiz Everton Pereira Santos, da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, acatou o pedido protocolado pela promotora Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça de Goiânia, e determinou a suspensão imediata dos contratos para ampliação do programa, que envolvem parceria com a empresa Paladium Corp Desenvolvimento de Tecnologia (atualmente denominada Pax).