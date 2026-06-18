O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania), protocolou nesta quarta-feira (17) um ofício à Diretoria de Recursos Humanos do legislativo goianiense indicando a devolução integral de R$ 13.925,28 de diárias recebidas por ele. Policarpo recebeu a quantia no dia 22 de maio para custear uma viagem oficial a Lisboa, em Portugal, que não foi realizada pelo presidente.\nEle participaria da Feira de Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex), mas o chefe do legislativo cancelou sua ida.\nDe acordo com o documento, assinado pelo chefe de gabinete da Presidência, Paulo César Fornazier, a devolução do montante - que já havia sido pago antecipadamente - ocorrerá de forma parcelada.\nVereadores fizeram 82 viagens ao interior e ao DF com carros oficiais\nDeputados gastaram R$ 4 milhões em idas ao exterior em 2025