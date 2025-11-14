Preso em sua residência em Itumbiara (Região Sul de Goiás) nesta quinta-feira (13), em nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, o empresário e engenheiro agrônomo Tiago Abraão Ferreira Lopes recebeu R$ 11,7 milhões de entidades envolvidas em suposto esquema de descontos ilegais de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), segundo o inquérito da Polícia Federal (PF).\nEle é diretor da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), com sede em Brasília (DF); irmão do presidente da entidade, Carlos Roberto Ferreira Lopes, também preso; e comanda a Federação dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Estado de Goiás, Distrito Federal e Entorno (Fafer/GO), ligada à Conafer.