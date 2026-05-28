A pressão articulada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) sobre vereadores levou a Prefeitura de Goiânia a recuar, nesta quarta-feira (27), da proposta que reduzia de 30 para 10 salários mínimos o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) no município. A movimentação foi conduzida pelo presidente da OAB-GO, Rafael Lara, que esteve na Câmara pela manhã e conversou reservadamente com parlamentares para pedir posicionamento contrário ao projeto. Ele também participou de parte da reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).\nO POPULAR apurou que o prefeito Sandro Mabel (UB) decidiu retirar o projeto da Câmara após conversa com Lara, à tarde, por telefone. Mabel embarcou nesta quarta para Lisboa, em Portugal, onde participa da Feira Internacional de Comércio Exterior (Ficomex). Apesar do entendimento momentâneo entre ambos, a informação é de que a discussão sobre o tema não foi encerrada e deverá continuar nos próximos dias, já que Lara também estará na Europa no mesmo período. A previsão de retorno do prefeito ao Brasil é no dia 5 de junho.