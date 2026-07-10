A concretização da esperada entrada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo de definição da chapa para a eleição majoritária em Goiás abriu novo cenário de incertezas entre os partidos de esquerda no estado, especialmente nos quadros do Partido dos Trabalhadores. Mesmo com a tentativa de evitar o tom de cobrança e pressão, Lula enfatizou a importância de ter a deputada federal Adriana Accorsi (PT) e a vereadora Aava Santiago (PSB), preferencialmente, como candidatas ao governo e ao Senado, respectivamente.\nAs duas reforçaram ao mandatário a escolha para disputa por cadeiras na Câmara Federal, mas a manifestação do presidente ampliou a expectativa entre lideranças das legendas da chamada “Frente Democrática” pelo lançamento de candidatura competitiva na corrida ao Palácio das Esmeraldas. A perspectiva gerou insatisfação, nos bastidores, do ex-deputado estadual Luís Cesar Bueno, que continua, de forma protocolar, como pré-candidato escolhido pela executiva estadual do PT para a disputa ao Executivo.