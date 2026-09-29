Com crescimento da receita e estimativa de R$ 1,65 bilhão em investimentos, a Prefeitura de Goiânia encaminhará a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 à Câmara Municipal prevendo uma reserva maior para as emendas impositivas dos vereadores. O valor corresponde a 2% da receita corrente líquida (RCL) do município, conforme limite estabelecido pela legislação federal.\nSegundo o prefeito Sandro Mabel (UB), a partir do próximo ano os 37 parlamentares poderão reservar, ao total, cerca de R$ 200 milhões em indicações. Assim, cada vereador terá direito a cerca de R$ 5,4 milhões em emendas impositivas, que a Prefeitura tem a obrigação de executar ao longo do ano.\nNeste ano, os parlamentares de Goiânia puderam indicar, cada um, pouco mais de R$ 5 milhões, já que o total reservado no Orçamento para as indicações foi de R$ 185,12 milhões.