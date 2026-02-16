Cerca de seis anos após o Congresso Nacional aprovar a reforma da Previdência nacional, 102 municípios goianos ainda não promoveram mudanças em suas regras. O número representa 61% das 168 cidades do estado que possuem regime próprio.\nO dado foi publicado em levantamento do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), em que a corte aponta a necessidade de equacionar o déficit atuarial e o risco de o desequilíbrio da Previdência prejudicar a execução de outras políticas públicas.\nRepresentantes de prefeitos apontam que a dificuldade na aprovação de reformas está ligada à impopularidade da medida, que demanda força política dos gestores, principalmente em municípios pequenos, já que a alteração precisa ser votada nas câmaras municipais.\nSuperávit do Paço fica em R$ 620 milhões em 2025\nGastos crescem mais que a receita na gestão Caiado