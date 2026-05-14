Para o prefeito em exercício de Goiânia, Anselmo Pereira (MDB), a maior parte das emendas impositivas dos vereadores deve ser paga até setembro, na véspera da eleição deste ano. A demanda inicial dos parlamentares era por maior celeridade, com pagamentos até o final de junho, ainda no primeiro semestre, para que os benefícios bancados pelo recurso chegassem às bases antes da campanha.\nO POPULAR mostrou que pelo menos 24 dos 37 vereadores da capital pretendem disputar a eleição para deputado estadual ou federal. Anselmo esteve no Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) nesta quarta-feira (13), quando entregou documentos ao presidente Joaquim de Castro, com esclarecimentos sobre as medidas tomadas pela Prefeitura para ampliar a transparência na execução das emendas. O encontro também foi acompanhado pelo controlador-geral do Município, Juliano Bezerra, e os vereadores Isaías Ribeiro (Republicanos) e Henrique Alves (MDB).