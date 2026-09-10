O Programa de Empreendedorismo, Qualificação e Integração de Soluções Financeiras, apelidado de “Pequi Bank”, passará pelo primeiro processo de ampliação de usuários em outubro, com a abertura de linhas de crédito para empreendedores e pessoas físicas de categorias específicas. A expectativa do governo estadual é disponibilizar empréstimos para movimentar pelo menos R$ 100 milhões, mas o valor deve aumentar com a oferta de produtos de instituições privadas, a partir da aprovação de projeto de lei que amplia a possibilidade de subsídio a empresas parceiras.\nDesde a implantação, em junho, o Pequi Bank realiza apenas a operacionalização do programa Bolsa Estudo para cerca de 10 mil estudantes, com o objetivo de chegar a todos os 330 mil até o final do ano. A plataforma digital pretende concentrar serviços financeiros, programas sociais, oferta de crédito e soluções digitais, com potencial, segundo a Goiás Fomento, para alcançar 660 mil usuários, entre pessoas físicas e jurídicas.