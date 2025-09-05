Os vereadores que integram a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn marcaram para esta sexta-feira (5), às 10h, a primeira reunião do colegiado, destinado a investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn na capital. Seguindo determinação do regimento interno, o encontro inicial deve ser destinado à eleição dos cargos de presidente, vice-presidente e relator, que terão papel estratégico na condução das apurações. Welton Lemos (SD) é apontado como favorito à presidência, Willian Veloso (PL) deve assumir a relatoria, e Aava Santiago (PSDB) é cotada para a vice-presidência. A portaria de instalação, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na quarta-feira (3), foi lida em plenário durante a sessão ordinária da Câmara de Goiânia nesta quinta (4). A CEI terá prazo de 120 dias, prorrogável por igual período, para investigar eventuais irregularidades no contrato e nos serviços de limpeza urbana.Os próximos passos da CEI agora giram em torno, além da definição dos cargos de liderança, dos nomes que serão convocados para as oitivas. A sessão ordinária desta quinta foi novamente marcada pelo clima morno em plenário e durou pouco mais de uma hora.A composição da comissão é prevista com 7 titulares e 3 suplentes, e reúne as indicações feitas esta semana pelos blocos partidários: são três vereadores da oposição - Aava, Pedro Azulão Jr. (MDB) e Welton -, três da base aliada do prefeito Sandro Mabel (UB) -Ronilson Reis (SD), Thialu Guiotti (Avante) e Juarez Lopes (PDT) - e um representante do PL, Willian Veloso, que não aderiu a nenhum dos blocos criados. Os suplentes definidos foram Sanches da Federal (PP), Fabrício Rosa (PT) e Cabo Senna (PRD).JUSTIÇANesta quinta, a juíza Raquel Rocha Lemos, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, rejeitou pedido de reconsideração apresentado pelo vereador Sargento Novandir (MDB) em mandado de segurança que questionava a legalidade da abertura da CEI do Limpa Gyn.O parlamentar alegava que o requerimento que deu origem à CEI não delimitava fato determinado, requisito legal para abertura do colegiado, e pedia a anulação do processo legislativo. Na terça (2), o presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD), defendeu, em manifestação encaminhada ao juiz André Reis Lacerda, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, que o requerimento que criou a CEI cumpre todos os requisitos legais para sua instalação.A defesa citava inclusive a indicação de fatos determinados a serem apurados, como denúncias de falhas na coleta de lixo, uso irregular de maquinário, ausência de transparência financeira no contrato, e irregularidades no segundo aditivo, firmado na gestão de Mabel.A magistrada, no entanto, entendeu que o pedido de abertura da CEI indicou de forma clara o objeto da investigação, também citando como fundamentos as denúncias, manifestações de cooperativas e até os questionamentos sobre a transparência financeira.A juíza também ressaltou que não cabe ao Judiciário intervir em atos internos da Câmara salvo em caso de ilegalidade evidente, o que não se configurou. Com isso, fica mantida a decisão anterior que havia negado liminar para suspender a tramitação do requerimento legislativo. Agora, o processo segue para julgamento do mérito do mandado de segurança.Partido LiberalO deputado federal Gustavo Gayer, presidente do diretório municipal de Goiânia do PL, anunciou na noite desta quinta-feira, em publicação nas redes sociais, o vereador Vitor Hugo como novo líder da bancada do partido no Legislativo municipal. Ele substitui o vereador Willian Veloso, que ocupava a função até então. “Quero agradecer os meus pares que me escolheram como líder, e em especial o meu presidente Gustavo Gayer que também está avalizando. Tenho certeza que vai ser um trabalho muito profícuo na defesa dos valores da família, patriotismo, conservadores, da direita”, afirmou Vitor Hugo na gravação, ao lado dos também vereadores Oséias Varão e Coronel Urzêda.