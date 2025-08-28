A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou nesta quarta-feira (27), por unanimidade, o projeto encaminhado pelo Executivo para estabelecer regras e estratégias para a exploração de minerais críticos no estado. Depois de pedido de vistas da oposição na Comissão Mista, a matéria teve rápida tramitação e contou com duas votações no plenário em período de 10 minutos, até obter 22 votos favoráveis na apreciação final.\nDepois das votações a jato, o presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), pediu agilidade na extração do autógrafo de lei no Legislativo e afirmou que o governador Ronaldo Caiado (UB) já iria sancionar a matéria. O governo planeja criar o Fundo Estadual de Desenvolvimento dos Minerais Críticos (FEDMC) para financiar ações relacionadas à ampliação da cadeia produtiva do setor de minerais críticos.