Homem registrando a biometria antes de votar (Luiz Roberto/TSE)\nAté às 15 horas, Goiás registrou 23 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por crimes eleitorais durante a votação das eleições gerais deste domingo (4), além de duas prisões, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). No mesmo período, 35 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas no Estado.\nA presidente do TRE-GO, a desembargadora Elizabeth Maria da Silva, disse durante coletiva de impressa que os registros incluem cinco casos de boca de urna, duas ocorrências de propaganda eleitoral, dois desacatos e uma recusa ao serviço eleitoral. Os demais casos não foram detalhados.\nAs duas prisões ocorreram por importunação sexual, em Carmo do Rio Verde, no centro goiano, e por desacato, em Campos Belos, no sul do estado, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) repassadas ao TRE-GO.