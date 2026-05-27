A prisão do ex-secretário municipal de Cultura e vereador em exercício Zander Fábio (Podemos), nesta terça-feira (26), movimentou os bastidores da Câmara de Goiânia. Entretanto, na sessão ordinária, apenas três colegas se manifestaram sobre o episódio, predominando o tom de cautela entre os parlamentares sobre a possível abordagem envolvendo a operação da Polícia Civil de Goiás (PC-GO) que apura o desvio de recursos públicos na Cultura.\nA principal avaliação, diante do mal-estar e de possíveis desgastes à imagem do legislativo municipal, foi de se evitar análises sobre a ação. Zander foi alvo da Operação Cultura Em(Cena), deflagrada pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) nesta terça e que apura contratações diretas, sem procedimento licitatório, da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult) nos anos de 2023 e 2024, na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD).