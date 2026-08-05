Na esteira das movimentações do governo de Goiás para centralizar gradativamente os órgãos públicos no novo centro administrativo, no Setor Central, em Goiânia, o Procon Goiás será a primeira repartição estadual a se mudar para o edifício Corporate (antigo prédio da Caixa Econômica Federal). Segundo estimativa do superintendente do órgão, Marco Palmerston, a transição deve ser finalizada até o mês de outubro.\nAs instalações da Secretaria Estadual de Administração (Sead) e da Secretaria Estadual de Saúde (SES) devem ficar, por outro lado, apenas para o início de 2027. O edifício tem cerca de 26,6 mil m² de área construída, com 15 pavimentos (além três níveis de subsolos, térreo, mezanino, cinco elevadores e auditório), e integra o complexo do novo centro administrativo.\nSegundo a Sead, que está responsável pelas definições acerca das instalações no prédio, o edifício Corporate deverá abrigar cerca de 2,2 mil servidores quando forem concluídas as mudanças. “Com a centralização de parte dos órgãos nesta primeira etapa, a Administração Pública espera ampliar a eficiência administrativa e gerar economia por meio da redução do número de contratos individuais mantidos por cada órgão”, disse a Sead, em nota enviada ao POPULAR.