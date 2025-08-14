-POP_HomenagemKowalsky_140825 (1.3300026)\nO advogado Kowalsky Ribeiro, procurador-geral da Câmara Municipal de Goiânia, foi um dos 233 homenageados pela Casa Legislativa em Sessão Especial em homenagem ao Dia do Advogado (assista ao vídeo acima). O evento aconteceu na última terça-feira (12).\nFomos convidados a estar presentes e ser homenageados aqui no dia da advocacia. A casa conta com a Procuradoria que é uma especializada que trata de todos os assuntos administrativos, jurídicos e legislativo relacionados à Câmara Municipal de Goiânia. Em meu nome, eu faço a agradecimento a todos os vereadores que compuseram essa bancada de homenagem à advocacia. Homenagear à advocacia é também neste momento de tanta disputa, homenagear a própria democracia”, afirma o procurador-geral em vídeo postado pela Câmara de Goiânia.