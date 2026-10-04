A eleição para o Governo do Tocantins será decidida em segundo turno entre a senadora Professora Dorinha (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB). Os dois candidatos votaram em Palmas neste domingo (4) e seguem na disputa pelo Palácio Araguaia.\nO segundo turno está marcado para 25 de outubro de 2026. A votação ocorrerá das 8h às 17h, no horário de Brasília (DF), assim como no primeiro turno.\nDe acordo com a Justiça Eleitoral, Professora Dorinha recebeu 381.844 mil votos, o que representa 45% dos votos válidos. Vicentinho obteve 367.568 mil votos, totalizando aproximadamente 45% dos votos válidos.\nA confirmação de que haverá segundo turno foi anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às (horário), quando (porcentagem) das urnas já tinham sido apuradas. O candidato eleito em segundo turno toma posse no cargo em 6 de janeiro de 2027.