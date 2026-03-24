O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), lançou, nesta segunda-feira (23), um programa que prevê o repasse de recursos para que as unidades de saúde da capital tenham autonomia para fazer pequenos reparos em suas estruturas. Uma medida semelhante foi tomada na Educação em 2025 e a análise do Paço Municipal é que houve melhora na percepção da população sobre o serviço prestado. O objetivo é alcançar o mesmo resultado na Saúde.\nEm 2024, a pesquisa DataUFG/O POPULAR mostrou que a Saúde era vista como o principal problema da capital para 42,6% dos eleitores. Com um ano e três meses de mandato, Mabel disse que sua gestão já promoveu melhorias na área, mas ainda há muito a avançar. “A população reclama muito da área de saúde, com razão”, afirmou.\nPor meio do Programa de Autonomia Financeira das Unidades de Saúde (Pafus), a Prefeitura planeja repassar cerca de R$ 10 milhões para as 117 unidades da rede municipal de Saúde em 2026. De acordo com Mabel, sete distritos sanitários, 76 unidades da rede primária e 23 unidades da rede de atenção psicossocial receberão, cada um, cerca de R$ 30 mil. Além disso, cada uma das 11 unidades da rede de urgência e emergência receberão R$ 60 mil.