O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) elogiou características e ações do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), para disputar a Presidência da República em 2026, mas apontou fatores que dificultam a efetivação do projeto nacional. Para o ex-candidato ao Palácio do Planalto por quatro vezes, Caiado sofre do que chama de “Bolsonaro- dependência” e ainda precisa transitar pelo Brasil para viabilizar a pré-candidatura.Ciro Gomes analisou o cenário político e econômico do país durante visita a Goiânia para palestra na 30ª edição do Congresso Nacional de Administração (CONAD), realizado no Sesc Cidadania. Questionado pelo POPULAR, o político fez elogios ao considerar as perspectivas do governador goiano. “Olha, o Caiado tem dotes e o mais importante dote é a notícia que o Brasil tem de que ele é muito bem avaliado aqui em Goiás. Naturalmente, vocês estão aqui mais perto e muitas vezes é possível ter uma imagem exterior que não corresponde aqui dentro, mas eu o conheço pessoalmente. Ele tem decência pessoal e é um bom administrador”, considerou.O pedetista, no entanto, precisou de tempo para procurar as palavras que achou mais adequadas para apontar os desafios de Caiado. “Acho, enfim, como é que eu digo sem ser indelicado? Acho que ele sofre um pouco dessa dependência, Bolsonaro-dependência, que não era necessária. Ele tem que se esforçar um pouco mais para conhecer melhor o Brasil”, opinou.A meta de se tornar mais conhecido nacionalmente, além da fragmentação de interesses dentro da federação formada por União Brasil e PP, representam os principais entraves para a efetivação do projeto de Ronaldo Caiado. Inicialmente, o goiano deveria atingir pelo menos 10% das intenções de voto para garantir o lançamento da candidatura pela União Progressista, até julho do próximo ano. Para Ciro Gomes, o goiano tem a seu favor o discurso em defesa da segurança pública com a possível construção de imagem positiva, principalmente nos estados onde o tema é apontado pelos eleitores como principal demanda. “Conhecer melhor o Brasil, porque nesse conjunto de símbolos, um deles é muito eloquente a favor do Caiado, que é essa questão da segurança”, apontou.“A conferir, mas é o que se diz Brasil afora, é que aqui, as coisas aqui em Goiás, as coisas da segurança funcionam, ao contrário do meu estado, que hoje é dominado por facções criminosas”, afirmou o ex-ministro antes de citar fatos relacionados à criminalidade no Ceará. “Então, esse entranhamento das facções com a política que está acontecendo no Ceará, consta que aqui não há. Portanto, é um valor importante”, disse.Ao considerar o cenário de pré-campanha para a disputa à Presidência no próximo ano, Ciro considera que a oposição tem problemas com a divisão e a mesma “dependência” do ex-presidente Bolsonaro de que sofre o governador Ronaldo Caiado. “A oposição está bastante diluída porque uma parte dela é Bolsonaro-dependente”, disse. Sendo assim, os opositores não conseguem que o Bolsonaro se coloque diante disso com o seu legado genético. Porque a tragédia brasileira vai se completando nisso: a herança agora não é mais política, é uma herança genética. Uma herança pela lei de transmissão de herança familiar”, criticou. O político definiu que a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL/SP) nos Estados Unidos, com articulação a favor do aumento de tarifas a produtos brasileiros, represente empecilho para a união da direita. “Você tem um cara como esse Eduardo Bolsonaro falando bobagem no atacado, travando o encontro desses setores mais à direita, que por sua vez têm uma contradição. Eles precisam do Bolsonaro para partir, mas com o Bolsonaro não têm chegada. Esse é o grande problema”, constatou. Ciro Gomes avaliou ainda que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve ser “a maior vítima disso”.“Não sendo do ramo, o Tarcísio não sabe o que fazer com essa contradição e está precocemente se desgastando”, apontou. O ex-ministro comparou o cenário com Tarcísio como sendo semelhante ao ocorrido em 1989. “O Lula mais ou menos partindo razoavelmente bem, com algo em torno de 35%, e uma corrida lá atrás de muita gente com 4% ou 5%. De maneira que esses podem superar o Lula numa convergência de segundo turno. Acho que o Lula pode perder a eleição, mas o que essa tal direita tem feito de bobagem é assustador”, declarou.Em abertoDepois de analisar as perspectivas para a eleição presidencial de 2026, Ciro Gomes considerou entrar no processo para o que seria sua quinta candidatura ao Palácio do Planalto. Ex-ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco (1994 a 1995) e da Integração Nacional na primeira gestão de Lula (2003 a 2006), o pedetista disputou o cargo nas eleições de 1998, 2002, 2018 e 2022. Questionado sobre a possibilidade de voltar atrás na declaração de que não entraria na corrida, Ciro respondeu: “Claro. Eu faço o cuidado de dar cabimento ao que eu falo. Então, por isso eu uso a palavra pretendo. Eu não pretendo mais e tal”, afirmou. O ex-candidato, no entanto, considerou a derrota na última disputa como fator desmotivador. “Ver o país se dividir entre Lula e Bolsonaro, dois corruptos despreparados, e me constranger com uma votação pífia como aquela que eu tirei, é muito dolorido. Muito dolorido”.O ex-governador do Ceará, entre 1991 e 1994, repetiu em Goiânia a declaração feita na última semana Belo Horizonte, quando afirmou que “não pretendo mais incomodar o eleitor”, tanto em referência à disputa nacional quanto ao possível pleito ao governo estadual.Ciro Gomes manteve a incerteza sobre nova filiação partidária, mas confirmou que tem sido “infeliz” no PDT. “Não tenho partido para ser candidato. A burocracia me tirou o partido no Ceará”, reclamou. O ex-ministro acusou que o PDT em seu estado teria sido “vendido ao PT”.O político confirmou os convites de União Brasil, PP e PSDB, mas apontou que ainda não decidiu, mas mostrou familiaridade com os tucanos e citou conversas com Marconi Perillo e Tasso Jereissati. Ciro minimizou a crise vivenciada pelo PSDB e comparou com o processo que o levou às duas primeiras candidaturas presidenciais pelo antigo PPS, que contava com apenas dois deputados federais. “Quem sabe eu não possa fazer isso de novo se for o caso de me filiar ao partido.”