No último dia dos trabalhos legislativos do primeiro semestre na Câmara Municipal de Goiânia, nesta terça-feira (14), o plenário avançou na votação de proposta que pode beneficiar politicamente os mandatos dos próprios vereadores e aprovou, em definitivo, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, de autoria da Prefeitura. Ambos os projetos não tiveram votos contrários.\nProposto por Henrique Alves (MDB), que é primeiro-secretário da mesa diretora, o projeto de resolução que muda o regimento interno da Casa para autorizar que vereadores da capital se licenciem para assumir, como suplente, mandato em outro ente federativo foi aprovado a jato, em primeiro turno, e sem discussões. A matéria não estava na pauta do dia, mas foi incluída por meio de pedido de inversão assinado por 13 parlamentares.