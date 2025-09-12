O presidente da Comissão do Trabalho e Servidores Públicos (CTSP) da Câmara de Goiânia, Sargento Novandir (MDB), adiou para esta sexta-feira (12) a análise o projeto de lei de autoria da Prefeitura que amplia de dois para cinco anos o prazo dos contratos dos servidores temporários da rede municipal de Educação. Inicialmente, o colegiado teria encontro na manhã desta quinta (11), mas sob a justificativa de "falta de quórum", o presidente decidiu cancelar a reunião, que estava marcada para às 11h.\nIntegrantes da comissão - base, oposição e independentes - relataram surpresa com o cancelamento, disseram que havia quórum mínimo para dar início aos trabalhos e viram no ato uma tentativa do presidente em manobrar favoravelmente ao Paço e paralelamente fazer acenos políticos para a categoria, já que estava prevista a apresentação de uma emenda ao projeto mudando a ampliação dos atuais contratos de 120 para 150 dias.