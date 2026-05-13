A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) iniciou nesta terça-feira (12) a tramitação do projeto do governo estadual que cria a nova estatal “Goiás Tecnologia”, a partir da incorporação reversa da Goiás Telecomunicações S/A (GoiásTelecom) pela Planalto Solar Park S/A. A instituição da nova estrutura foi anunciada pelo governador Daniel Vilela (MDB) entre as primeiras medidas logo depois de assumir a gestão, em abril, mas a matéria só foi encaminhada à Alego na segunda-feira (11).\nDe acordo com o projeto, a estatal será formada pelos ativos remanescentes da Celg Participações (CelgPar), geridos pela Planalto, além da GoiásTelecom e de subsecretaria atualmente vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). Na justificativa, o governador aponta que a legislação anterior, “não abrange suficientemente as competências, finalidades e áreas de atuação indispensáveis ao adequado desempenho, com novas atribuições de tecnologia, energia, engenharia, infraestrutura pública, digitalização e inovação”.