O governo de Goiás quer criar o Fundo Estadual de Desenvolvimento dos Minerais Críticos (FEDMC) para financiar ações relacionadas à ampliação da cadeia produtiva do setor. O objetivo é que o estado seja capaz de exportar mercadorias com valor agregado. Um projeto de lei que trata sobre o tema deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) nesta terça-feira (26).\nA matéria também estabelece a Autoridade Estadual de Minerais Críticos (Amic), que será responsável por assessorar o governador Ronaldo Caiado (UB) na formulação de políticas públicas sobre o tema. O projeto ainda autoriza a instituição de Zonas Especiais de Minerais Críticos (ZEMCs), que apresentem potencial comprovado de exploração, beneficiamento, industrialização e comercialização. A matéria determina que os empreendimentos localizados nestes espaços terão prioridade de licenciamento ambiental.