A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) chegou ao quarto dia consecutivo de trabalhos ordinários sem qualquer avanço na tramitação do projeto, enviado pelo governador Ronaldo Caiado (PSD) em 25 de fevereiro, que extingue a taxa do agro e o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). O texto segue em pedido de vistas na Comissão Mista da Casa e motiva embates entre aliados e opositores em plenário, apesar de continuar com a tramitação parada.\nPelo cronograma definido na quinta-feira (26) pelo presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), a matéria seria apreciada na Comissão na terça-feira (3) e finalizaria os dois turnos de votação em plenário nesta quarta (4). O plano, no entanto, foi impedido pela falta de quórum de deputados da base aliada ao Palácio das Esmeraldas na reunião do colegiado, na terça, e pela ausência do líder do governo, Talles Barreto (UB), nesta quarta.