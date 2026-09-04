A Câmara de Goiânia aprovou, nesta quinta-feira (3), em definitivo, projeto de lei do vereador Thialu Guiotti (Avante) que prevê endurecimento de regras para parcerias com organizações sociais (OSs). A matéria começou a tramitar na Câmara em maio. O POPULAR mostrou que o texto tem apoio do Paço Municipal. A norma determina que as parcerias devem observar a compatibilidade com o Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatório Anual de Gestão, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e demais instrumentos de planejamento e gestão da administração pública municipal.\nO texto aponta que a celebração e a execução das parcerias devem ser orientadas por metas quantitativas e qualitativas, indicadores de desempenho, critérios de avaliação permanente de resultados, parâmetros de qualidade assistencial e mecanismos contínuos de monitoramento, controle e fiscalização da execução de serviços públicos.