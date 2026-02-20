O projeto de lei para acabar com a cobrança da taxa do agro e com o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) define o encerramento retroativo a 31 de dezembro de 2025 e isenta os produtores rurais do tributo neste ano. A primeira parcela de 2026, referente a janeiro, teria vencimento nesta sexta-feira (20), e resultaria na arrecadação de R$ 40 milhões, de acordo com estimativa da Secretaria de Estado da Economia.\nA decisão é para que a contribuição não seja efetivada pela pasta, mesmo ainda sem a aprovação do projeto pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e sanção do governador Ronaldo Caiado (PSD). A expectativa é de que a matéria tenha tramitação iniciada na próxima terça-feira (24), quando serão realizadas a sessão plenária ordinária e a reunião da Comissão Mista, onde o texto será apreciado.