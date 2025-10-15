A decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu a parceria do governo estadual com o Instituto de Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) pautou o debate no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) em sessão ordinária desta terça-feira (14). A troca de ataques foi iniciada por deputados da oposição, inclusive com a apresentação de projeto para revogar as leis questionadas em ação direta de inconstitucionalidade (ADI) em avaliação pelo Supremo.As críticas ao modelo implantado pela gestão do governador Ronaldo Caiado (UB) para a realização de obras rodoviárias com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), abastecido pela taxa do agro, foram direcionadas pelos deputados Mauro Rubem (PT), Gustavo Sebba (PSDB), Delegado Eduardo Prado (PL) e Major Araújo (PL). Já a defesa da parceria com o instituto foi realizada pelos aliados Amauri Ribeiro (UB), o líder do governo na Casa, Talles Barreto (UB), e Lucas Calil (MDB).Na abertura da sessão, Eduardo Prado apresentou projeto com o objetivo de revogar a Lei Estadual nº 23.291, sancionada em 24 de março deste ano, que estabeleceu a autorização para que o Executivo celebrasse a parceria com o Ifag, sem a necessidade de chamamento público. “É uma oportunidade para que os parlamentares corrijam o erro que cometeram ao aprovar essa matéria. É uma lei absurda que autoriza obras sem licitação e que virou vexame nacional”, afirmou o parlamentar durante a apresentação.A justificativa do projeto aponta que a revogação se baseia em princípios constitucionais, jurídicos e de interesse público, especialmente diante da decisão liminar, proferida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na ADI nº 7.885/GO. A matéria cita ainda a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, que também questiona a validade e a legalidade da autorização. A proposta de autoria do deputado de oposição segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O texto defende que a lei estadual “excepcionou indevidamente” o procedimento de chamamento público previsto na Lei Federal nº 13.019/2014, que define o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (OSC). “Ao permitir a escolha direta e exclusiva de uma entidade privada específica, a medida afronta de maneira direta os princípios constitucionais”, argumenta.Logo depois da apresentação do projeto de revogação, Talles Barreto garantiu que a base aliada ao Palácio das Esmeraldas rejeitará a proposta de Eduardo Prado. “Só queria falar para o Eduardo Prado que o ministro fez um desfavor para o estado de Goiás e para o Brasil. São obras importantes sendo executadas com celeridade e essa lei não vai ser revogada”, anunciou.O primeiro a usar a tribuna para tratar da medida cautelar determinada por Alexandre de Moraes foi Mauro Rubem, que acompanha o processo desde a apresentação da ADI pelo diretório nacional do Partido dos Trabalhadores (PT). “Obras sem licitação não têm amparo legal”, afirmou o petista. “Fazer o investimento que o estado precisa em infraestrutura é necessário, mas nada justifica o governador afirmar que essas leis suspensas estão acima da Constituição”.O parlamentar acredita que os demais ministros do STF deverão confirmar a decisão de Moraes quando o mérito da ação for analisado pelo pleno da Corte. “Para que o governo possa atender às necessidades do povo, é preciso corrigir logo o que está errado e fazer essas licitações o quanto antes para dar prosseguimento às obras.”Na sequência, o presidente estadual do PSDB, Gustavo Sebba, ampliou as críticas à gestão de Caiado e passou a criticar a própria instituição da taxa do agro, além da parceria com o Ifag para a realização de obras com recursos do Fundeinfra. “O tesouro estadual, com dinheiro sobrando, não precisa dessa taxa. Isso tudo mostra incompetência em não saber administrar o dinheiro do produtor parado. Estamos falando de dinheiro público, que precisa ser gerido de forma honesta”, criticou o tucano.Mauro Rubem e Eduardo Prado ainda apresentaram requerimentos com pedido de informações sobre a lista de funcionários contratados pelo Ifag, além da carga horária semanal e valor dos salários. Em resposta, Talles Barreto confirmou o encaminhamento dos pedidos e afirmou que “quem não deve, não teme”.DefesaO primeiro a rebater os opositores e defender o modelo de obras sem licitação do governo estadual foi Amauri Ribeiro, que caracterizou a suspensão das obras como “um prejuízo imenso a todos os goianos”. Destacou que os efeitos afetam “principalmente o produtor rural, que mais uma vez é prejudicado, pois é com o seu dinheiro, da taxa do agro, que essas obras estavam sendo executadas.”O deputado ainda concordou com a acusação de motivação política na decisão do STF, ao alegar que Alexandre de Moraes é “vítima, investigador, acusador e juiz”. “As decisões dele sempre recaem contra alguém de direita. Estranho, né? Para um governo que se declara de direita e é pré-candidato a presidente, é claro que uma intervenção dessa atrapalha muito”.Talles Barreto apontou que, segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU), 51% das obras federais estão paralisadas, sendo que 80% são de saúde e educação. “O país não anda e está travado com essa lei de licitação”, alegou.O líder do governo ainda criticou a postura dos deputados de oposição. “Isso é dor de cotovelo, porque a Goinfra continua fazendo suas obras e o Ifag já estava com quatro obras em andamento, fazendo um trabalho excepcional. Vocês estavam torcendo para que as obras não fossem realizadas. Para vocês, quanto pior, melhor”, disse. Lucas Calil também argumentou a favor do modelo de obras realizadas em parceria com o Ifag. “Quantos e quantos casos de corrupção não existem mesmo com as licitações? Desde quando a licitação garantiu lisura? Pelo contrário: afundam o preço, pegam a primeira parcela e somem, com a obra parada por anos. Quando o governador Ronaldo Caiado criou essa forma de fazer queria sair disso e queria entregar obra”, afirmou.