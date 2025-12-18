Um projeto de lei pretende criar uma lista com dados de agressores para que mulheres possam consultá-la no site da Prefeitura de Goiânia. A iniciativa busca instituir no município o Sistema Revela (Registro de Violência e Listagem de Agressores contra a Mulher), com o objetivo de prevenir a violência de gênero e doméstica.\nO texto foi apresentado pelo vereador Thialu Guiotti (Avante). Segundo ele, a plataforma deve ser mantida pela prefeitura e ter acesso público. Além de ser atualizada em até 30 dias com informações fornecidas pela Justiça e pelo Ministério Público.\nA proposta visa ampliar a proteção das mulheres, possibilitando a consulta pública de pessoas que estejam respondendo a processo criminal ou sejam alvo de medida protetiva por violência doméstica”, destacou o parlamentar no documento.