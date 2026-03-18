Após sete anos sem qualquer revisão, as pensões pagas pelo governo estadual às vítimas do acidente radiológico do Césio-137 terão reajuste de quase 70%, a partir da aprovação de projeto de lei encaminhado nesta terça-feira (17) pelo governador Ronaldo Caiado (PSD) à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O texto concede aumento de 69,92% no valor mensal dedicado às 603 vítimas com sequelas desde o acontecimento em Goiânia no mês de setembro de 1987.\nO projeto altera os valores vigentes das pensões especiais destinadas a três grupos de pessoas acidentadas. Os radiolesionados pelo contato direto com a substância radioativa ou os que receberam irradiação superior a 100 RAD passam a receber R$ 3.242, ao invés dos atuais R$ 1.908. Para os demais, que recebem a pensão especial vitalícia, o valor passará de R$ 954 para R$ 1.621.