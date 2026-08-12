Na retomada dos trabalhos na Câmara Municipal de Goiânia após o recesso parlamentar, nesta terça-feira (11), o presidente Romário Policarpo (Cidadania) afirmou que o período eleitoral não deve atrapalhar as atividades da Casa e que a prioridade será a aprovação dos projetos de lei já enviados pela Prefeitura ao Legislativo.\n“As prioridades são aqueles projetos que a Prefeitura mandar. Há aí a conversa de alguns projetos que serão enviados para cá, mas a prioridade é todos os projetos que estão aqui hoje em votação. Nós vamos seguir o fluxo da Câmara Municipal da mesma forma. É claro que a Prefeitura pode indicar alguns projetos que são prioritários, mas até o momento isso ainda não foi indicado”, disse Policarpo, em entrevista coletiva.\nO início das atividades do segundo semestre foi marcado pela presença da maioria dos vereadores, com quórum qualificado presencial em plenário - e apenas cinco remotamente. A vice-prefeita de Goiânia, Cláudia Lira (Avante), esteve na abertura dos trabalhos legislativos representando o prefeito Sandro Mabel (UB), que viajou a São Paulo para receber um prêmio de boas práticas de mobilidade urbana na Feira Latinoamericana do Transporte (Lat.Bus).