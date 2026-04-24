Os projetos de lei de autoria da Prefeitura de Goiânia que estão tramitando na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Legislativo municipal só devem avançar em maio, após o presidente do colegiado, Luan Alves (MDB), retornar de uma viagem de 11 dias à Europa.\nA informação foi confirmada pelo próprio vereador. “O único que está apto a ser distribuído ao relator é o Pafus. Os demais, ainda têm que ir para a análise da Procuradoria. Somente depois que a gente pode designar um relator para a matéria, mas antes disso não. O que está mais próximo de andamento é o Pafus”, afirma Alves.\nCom outros três colegas, o presidente da CCJ participará de um evento de imersão técnica e institucional nas áreas de saneamento e meio ambiente, em roteiro que será iniciado no sábado (25) e passará por Áustria, Eslôvenia e Alemanha.