Os quatro principais candidatos ao governo de Goiás detalharam suas promessas de campanha em rodada de entrevistas ao POPULAR e à CBN Goiânia nesta semana, mas ainda deixaram lacunas sobre como pretendem tirá-las do papel. Metas, custos e fontes de recursos aparecem de forma pouco precisa nas propostas apresentadas pelos candidatos.\nOs veículos da Rede Anhanguera promoveram duas rodadas de sabatinas, nos meses de agosto e setembro, com o governador Daniel Vilela (MDB), o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais (PL). Em ambas, os candidatos não deram respostas sobre o valor das promessas apresentadas em pelo menos 11 ocasiões.\nA área da saúde, apontada nas pesquisas como a principal preocupação do eleitor goiano, tem o maior volume de propostas, que vão de ampliação da estrutura física e contratação elevada de pessoal a parcerias com a iniciativa privada para zerar filas de espera.