A propaganda eleitoral para as Eleições 2026 começa oficialmente neste domingo (16), tanto nas ruas quanto na internet. A partir de hoje, candidatas, candidatos, partidos, federações e coligações podem divulgar suas campanhas, seguindo as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Goiás, seis nomes disputam o cargo de governador: Daniel Vilela (MDB), Danilo Pinheiro Evangelista da Silva (PCO), Luciana Amorim (UP), Luis Cesar Bueno (PT), Marconi Perillo (PSDB) e Wilder Morais (PL).\nNa internet, a propaganda eleitoral paga ou impulsionada é permitida até 1º de outubro. As lives também passam a ter regras específicas: transmissões feitas por candidatos para promoção pessoal ou de atos relacionados ao exercício do mandato, mesmo sem mencionar as eleições, são consideradas promoção de candidatura e ato de campanha eleitoral de natureza pública.