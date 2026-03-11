O protesto da vereadora Daniela da Gilka (PRTB) reivindicando, nesta terça-feira (10), o atendimento da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) a pelo menos 108 requerimentos de sua autoria que estariam “parados” desencadeou uma nova onda de queixas de parlamentares da base aliada na Câmara de Goiânia relacionada à falta de atendimento dos auxiliares do Paço.\nAs reações ocorrem a menos de uma semana da visita que o prefeito Sandro Mabel (UB) deve fazer à Casa para a primeira prestação de contas do ano, referente ao terceiro quadrimestre de 2025. A audiência, convocada pela Comissão Mista, está marcada para a próxima segunda-feira (16), a partir das 8h.\nVestida como uma noiva e trazendo consigo um buquê de flores, Daniela subiu à tribuna nesta terça para pedir o que chamou de “casamento profissional” com o titular da SET, Tarcísio de Abreu. Ela alegou que mesmo sendo integrante da base do prefeito, estaria tendo dificuldades para obter respostas a demandas simples, como a pintura de faixas de pedestres em vias da capital. “Respeito o meu prefeito, sou da base, mas precisamos falar de secretários que não estão dando conta do recado”, afirmou.