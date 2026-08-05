O diretório estadual do PSB confirmou nesta terça-feira (04) o apoio à candidatura do ex-deputado estadual Luis César Bueno (PT) ao governo de Goiás, com a indicação da candidatura ao Senado da também ex-deputada, Isaura Lemos. A composição de coligação junto com outros seis partidos da frente de esquerda foi aprovada na convenção da legenda, com a presença dos integrantes da chapa majoritária e presidentes dos partidos aliados.\nO alinhamento com a campanha nacional, em torno do pleito pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no entanto, não contou com a participação de dois dos três deputados estaduais da sigla, que integram a base de apoio ao governador Daniel Vilela (MDB) na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Os governistas Karlos Cabral e Veter Martins não justificaram a ausência no encontro, mas foram confirmados junto com outros 40 candidatos a deputado estadual, assim como 18 nomes a deputado federal, com chapas completas.