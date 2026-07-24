A presidente estadual do PSB, Aava Santiago, passou a considerar a possibilidade de divisão na frente de esquerda em Goiás e lançamento de chapa independente do partido para as eleições de outubro. A alternativa levantada pela vereadora e pré-candidata a deputada federal envolve o registro de candidatura da sigla ao Senado, sem apresentação de postulação ao governo estadual e manutenção de apoio formal à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo fora da coligação liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em Goiás.\nO possível projeto solo passou a ganhar força no PSB nesta quinta-feira (23) depois de nova reunião em que os comandos dos sete partidos alinhados à base lulista no estado não chegaram a um acordo para a composição da chapa majoritária para a disputa da eleição estadual em 4 de outubro. Apesar de confirmarem apoio à pré-candidatura do ex-deputado estadual Luis César Bueno (PT), com a provável composição com o PDT para a vice, os outros cinco partidos não abriram mão dos pleitos ao Senado.