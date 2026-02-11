O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, garantiu a manutenção de “autonomia” para que o comando estadual do PSB, agora sob a presidência da recém-filiada, vereadora Aava Santiago, defina a composição majoritária da legenda para o governo de Goiás nas eleições de outubro.\nA sigla convive com divisão interna entre governistas, que querem composição com a pré-candidatura de Daniel Vilela (MDB), apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que buscam aliança na frente de esquerda, e a defesa por aproximação com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB).\nEm resposta ao POPULAR sobre as diretrizes da direção nacional do partido e da própria base governista para a nova direção da legenda no estado, o vice-presidente reforçou a “orientação” pela composição de projetos dentro da frente de esquerda. “Em nível nacional, a orientação é nós estarmos com o presidente Lula. Essa é a orientação para todo o país. No campo democrático. É importante a gente destacar que, se não fosse a eleição do presidente Lula, a democracia estaria em risco. Se perdendo a eleição, tentaram dar o golpe, imagine se tivessem ganho a eleição. Então, essa é uma questão central”, afirmou.