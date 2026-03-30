O PSD nacional confirmará na tarde desta segunda-feira (30) o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para a disputa à Presidência da República. O goiano foi escolhido depois da desistência do governador do Paraná, Ratinho Jr, anunciada há uma semana, e após tentativa do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de se viabilizar internamente.\nEm tom de candidato, Caiado "desafia" petista e fala em "romper bolha"\nCaiado reforça discurso de "independência" e pontos como gestor\nA direção nacional do partido informou que a coletiva com Caiado será às 16 horas na sede do partido em São Paulo. O governador informou ao POPULAR no sábado (28) que estaria na capital paulista para o "anúncio definitivo". Segundo Caiado, não há chance de recuo ou mudança até o prazo de convenções partidárias, de 20 de julho a 5 de agosto.