O PSD anunciou nesta quinta-feira (30) que o ex-ministro Aldo Rebelo será o coordenador político da campanha de Ronaldo Caiado à Presidência da República nestas eleições.\nEm nota divulgada no início da tarde, o PSD disse que Aldo Rebelo aceitou o convite da campanha em uma reunião com o presidente do partido Gilberto Kassab, candidato a vice de Caiado, e o ex-senador Heráclito Fortes, coordenador político do PSD.\nA escolha de Aldo Rebelo reforça a estratégia de ampliar o diálogo com diferentes segmentos da sociedade e reunir quadros de reconhecida experiência na formulação de propostas para o país", diz o texto.\nGoverno de Daniel Vilela é aprovado por 64%, aponta Genial/Quaest\nNa Abert, Caiado reforça ataques a adversários e recebe agenda da Comunicação Social\nColigação governista se consolida com 12 partidos