O diretório estadual do PSDB criticou o movimento da base do governador Ronaldo Caiado (UB) de cooptação de prefeitos filiados a partidos de oposição, com os tucanos e o PL como principais alvos. A legenda posicionou, nesta segunda-feira (27), que não aceita a hipótese de que a migração representa enfraquecimento e criticou o que chamou de “pressão” e “cabresto” sobre os gestores.A manifestação ocorreu após reportagem do POPULAR mostrar, nesta segunda-feira (27), a redução pela metade do número de prefeitos eleitos por siglas de oposição em 2024. Ao longo dos últimos 12 meses, a aproximação dos gestores municipais com o Palácio das Esmeraldas levou à saída de 13 dos 26 eleitos, sendo 12 mudanças no PL e uma no PSDB, por enquanto.Os tucanos alcançaram a vitória em sete cidades, com os prefeitos Carlos Alberto Leréia (Minaçu), Nivaldo Melo (Pirenópolis), José Lagares da Cruz (Sanclerlândia), David Correia (Alvorada do Norte) e Danilo Ferreira Gomes (Jandaia), que continuam no partido. O prefeito Raphael Neto do Alaor (Americano do Brasil) tem aproximação com o governo e considera filiação ao PP. Já Carla Faria (Edéia) confirmou a troca de partido e se filiou ao União Brasil.“O PSDB de Goiás não aceita a tentativa do governo de vender a ideia de que a oposição está enfraquecida. Isso é falso! E o povo sabe. Eleições não se ganham com cabresto ou pressão sobre prefeitos. Ganham-se com trabalho, com liderança e com história”, alegou a direção do PSDB, em nota.O texto faz referência aos governos de Marconi Perillo para alegar viabilidade de projeto ao governo estadual no próximo ano contra o pleito do vice-governador Daniel Vilela (MDB). Os tucanos consideram que o partido “construiu as bases do desenvolvimento de Goiás”.“Prefeitos e lideranças de várias regiões relatam pressões e ameaças de retaliação caso não se alinhem ao governo. O PSDB repudia essa tentativa de intimidação e se solidariza com todos os que resistem a esse jogo de medo. Lideranças podem mudar de partido, o que é natural. O que não muda é a força de quem tem serviço prestado e o respeito do povo”, completa.Os diálogos de interlocutores governistas com gestores do PSDB inclui aproximação com os prefeitos de Pirenópolis e de Sanclerlândia, com avaliação de que o anúncio de apoio a Daniel seria apenas questão de tempo. Ainda não há contato direto com o prefeito de Alvorada do Norte, mas aliados apontam possível composição no futuro, assim como em Jandaia.