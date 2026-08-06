A convenção estadual do PSDB confirmou nesta quarta-feira (05) a quinta candidatura do ex-governador Marconi Perillo ao governo de Goiás, em evento marcado por ataques a adversários, especialmente o governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB). O evento, realizado no auditório da Assembleia Legislativa (Alego), contou com ampla participação de apoiadores e definiu o lançamento de chapas completas a deputado estadual e federal, mas terminou sem o anúncio dos nomes da chapa majoritária para a vice ou ao Senado.\nDenominada de “Goiás Pode Mais”, a coligação em torno do tucano tem participação da federação PSDB-Cidadania em aliança com DC e PRTB. A última sigla aderiu ao projeto após decisão tomada nesta quarta-feira, em acordo com o presidente nacional Leonardo Avalanche.\nGoiano de Anápolis, Leonardo foi lançado candidato à Presidência da República em convenção realizada em Goiânia e coube ao presidente estadual, Mayron André Araújo, levar a confirmação de aliança com Marconi à convenção tucana.