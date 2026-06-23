A segunda reunião entre os sete partidos da chamada “Frente Democrática” foi encerrada nesta segunda-feira (22) com avanço nos critérios para a distribuição das vagas na chapa majoritária do grupo, em torno da pré-candidatura ao governo estadual liderada pelo ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT). O encontro, realizado na sede do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, formou maioria entre os representantes para o lançamento de dois nomes ao Senado, distribuídos entre indicações de PSB, PSOL, PDT e PCdoB, além da vice, que ficará com Rede ou PSB.\nA decisão para lançamento de chapa ao Senado com dois nomes ainda não foi oficializada, mas contou com os votos da maioria dos representantes das siglas, em detrimento de outras duas propostas. A primeira, buscada por partidos como PV e PCdoB, defendeu a pulverização, com até 4 candidaturas, enquanto o PSB apresentou, ainda na primeira reunião, na última quarta-feira (17), a ideia de candidatura única, com sugestão do próprio pleito da ex-deputada estadual Isaura Lemos.