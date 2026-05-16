O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) definiu prazo até a próxima quarta-feira (20) para apresentar ao comando nacional da legenda o nome que assumirá a pré-candidatura própria ao governo estadual. A data foi anunciada pela presidente regional da sigla, deputada federal Adriana Accorsi, em entrevista ao POPULAR durante reunião do diretório estadual, realizada na manhã deste sábado (16), em Goiânia.\nO encontro tinha prévia relacionada à confirmação das chapas de pré-candidatos a deputado federal e estadual, mas o debate sobre a disputa majoritária foi incluído, principalmente em meio à indefinição sobre o palanque goiano para a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As cobranças por “palanque forte” no estado foram reforçadas pela representante da direção nacional e integrante do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), Mônica Valente, que participou presencialmente e fez o discurso de abertura da reunião.