O PT divulgou neste sábado (3) uma nota em que afirma condenar "veementemente" o que chamou de agressão militar a investida dos EUA na Venezuela.\nNa nota, o partido do presidente Lula afirma que "diante dos fatos divulgados, o ato se caracteriza como um sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama".\nNeste sábado (3), o presidente Donald Trump afirmou que forças americanas capturaram Maduro e a esposa e os retiraram da Venezuela. O ditador venezuelano, ainda segundo Trump, será julgado em Nova York por crimes relacionados ao narcotráfico.\nEUA atacam a Venezuela, e Trump afirma ter capturado Maduro\n'Vamos governar a Venezuela', diz Trump após captura de Maduro\nTrump diz que EUA governarão Venezuela até transição, e petróleo será explorado por americanos\nReproduzida pelo presidente da sigla, Edinho Silva, a nota do PT trata Maduro como presidente, embora sua reeleição tenha sido contestada e não reconhecida nem mesmo pelo governo Lula.