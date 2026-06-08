A executiva estadual do PT decidiu nesta segunda-feira (8) lançar o nome do ex-deputado Luís Cesar Bueno para ser o candidato a governador no pleito de 2026. O nome do ex-deputado constava na lista de pré-candidatos, junto com o do advogado Valério Luiz Filho e do ex-reitor do IFG, Jerônimo Rodrigues. Segundo a presidente regional, deputada Adriana Accorsi, a escolha foi em votação, mas ela não informou os votos de cada pré-candidato.\n“Agora o partido seguirá unido na campanha”, disse ela em entrevista a esta coluna logo após o encerramento da reunião. A deputada informou que vai se reunir com os partidos aliados (PCdoB, PSOL, Rede, PV, PSB e PDT) para apresentar a decisão. Caberá a esses partidos indicar os candidatos a senador e a vice-governador na chapa petista.\nOs nomes já apresentados para disputar as três vagas são do ex-deputado federal Aldo Arantes (PCdoB), a ex-deputada Isaura Lemes (PSB), a professora Cíntia Dias (PSOL), o advogado Ricardo Dias (PV) e Carlos Mundim (PDT. Esses partidos compõem a Frente Democrática, união da Federação Brasil Esperança (PT, PCdoB e PV), da Federação Rede-Psol, além de PSB e PDT.