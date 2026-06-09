A executiva estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu nesta segunda-feira (08) lançar o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno como pré-candidato do partido ao governo estadual. A definição ocorreu em votação interna, em que Luis Cesar recebeu 8 votos favoráveis contra 4 a favor do advogado Valério Luiz Filho. A indicação, no entanto, ainda precisa passar por aprovação do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) da direção nacional do partido, que defendeu nos últimos meses a escolha de alternativa competitiva, com o objetivo de reforçar a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).\nSegundo apuração da reportagem, a possibilidade de escolha da deputada federal e presidente estadual da sigla, Adriana Accorsi, sequer foi discutida durante a reunião desta segunda e parte dos integrantes do PT estadual ouvidos pelo POPULAR apontam a expectativa de que a decisão pelo ex-deputado estadual seja aceita pelo comando nacional. Outros petistas, no entanto, consideram a possibilidade de que a pressão sobre Adriana seja intensificada para que ela assuma o projeto ao governo até antes das convenções, que se iniciam em 20 de julho.