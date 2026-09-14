O candidato ao governo estadual pelo Partido dos Trabalhadores, ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno, realizou atividade de campanha em Goiânia, neste domingo (13), em adesão à mobilização nacional convocada pela direção dos partidos aliados em prol da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A campanha petista em Goiás realizou bandeiraço e adesivaço na Avenida Independência com contato direto com eleitores e apoiadores.\nAlém do ex-deputado, os outros postulantes ao Palácio das Esmeraldas também reforçaram a estratégia de intensificar atos de rua, faltando 20 dias para a votação em primeiro turno.\nLuis Cesar Bueno usou o ato deste domingo para convocar a militância e cobrar maior engajamento no processo eleitoral, como no projeto nacional, mas também expectativa de ampliar as intenções de voto na disputa pelo governo estadual, com base na votação de 41% obtida por Lula em Goiás no segundo turno presidencial de 2022.