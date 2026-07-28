O diretório goiano do Partido dos Trabalhadores (PT) deve se reunir na quinta-feira (30) com a Executiva Nacional da sigla para bater o martelo acerca do nome que disputará a eleição para governador de Goiás e também sobre a composição da chapa majoritária. A convenção da legenda está prevista para ocorrer no sábado (1º).\nNesta segunda-feira (27), integrantes do partido participaram de reunião com a presidente estadual do PT e deputada federal, Adriana Accorsi, em que foram apresentados os resultados de uma pesquisa qualitativa encomendada pela sigla sobre o desempenho do partido no Estado e a capacidade de competitividade (leia mais no Giro).\nDe acordo com a deputada federal Bia de Lima (PT), que esteve presente, os resultados apontam para a competitividade da legenda para seguir adiante com candidatura ao governo estadual. Ela disse, porém, que não houve avanço em conversas sobre as definições relacionadas à eleição. Além dela, estiveram presentes o deputado federal Rubens Otoni, o deputado estadual Antônio Gomide, e os vereadores de Goiânia Edward Madureira e Kátia Maria.