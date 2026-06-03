Em meio a versões divergentes sobre as últimas conversas internas, o PT goiano segue sem nome definido para a disputa ao governo do Estado, apesar da expectativa de que a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Goiás ajudasse a destravar o processo de escolha. O produtor rural Flávio Faedo, cotado para a disputa, compareceu ao evento de Lula em Rio Verde, mas permaneceu em meio a populares, sem nenhuma proximidade com o presidente.\nEmbora a presidente do PT goiano, deputada federal Adriana Accorsi, tenha dito que Flávio havia recusado o projeto da pré-candidatura, como mostrou o Giro na terça-feira, o produtor rural afirmou ao POPULAR que não havia qualquer decisão tomada. Faedo foi informado pela reportagem que Adriana, que esteve nos eventos de Lula em Catalão, não iria a Rio Verde. “Eu estava esperando para falar com ela e com o presidente aqui”, disse.